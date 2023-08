Britatore riunisce i grandi della Formula 1 a Porto Cervo: la fotografia che fa il giro del web

Interrogato sulle preoccupazioni che la Mercedes continua a dare a Toto Wolff in Formula 1, il team principal in occasione del weekend di Spa aveva risposto: "Ci penso tutti i giorni, ma meglio pensarci in acqua in Sardegna che seduto nel mio ufficio ad agosto".

Detto, fatto. Wolff - in compagnia della moglie Susie e del figlio Jack - ha deciso di trascorrere anche quest'anno la pausa estiva dalla Formula 1 in Costa Smeralda, dove quest'anno si sono radunati molti vip del circus. Da Charles Leclerc, che dopo una sosta in Corsica si è spostato in Sardegna, a Max Verstappen, che si trova in Costa Smeralda con la fidanzata Kelly Piquet e la figlia di lei, la piccola Penelope, fino a Carlos Sainz in questi giorni al centro di gossip e paparazzate con la nuova compagna.

Tra i "grandi" presenti in Sardegna, oltre a Toto Wolff, anche il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali e il proprietario dell'Aston Martin Lawrence Stroll. I tre, che si conoscono da molti anni e si stimano reciprocamente, sono stati ospiti di Flavio Briatore per una cena al Billionaire di Porto Cervo. A testimoniare la serata insieme una fotografia, pubblicata dallo stesso Briatore su Instagram, che ritrae i quattro rilassati seduti a un tavolo e sorridenti.

Lo scorso anno, sempre in Sardegna, Briatore aveva pubblicato una fotografia in barca in compagnia di Toto Wolff e Stefano Domenicali, descrivendoli come amici di lunga data.