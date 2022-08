Cosa ci fanno insieme Briatore, Wolff e Domenicali? Ecco la foto che fa insospettire i tifosi

La Sardegna è una delle mete preferite dai turisti, italiani e non, ma è impossibile derubricare a semplice incontro in vacanza quello che è andato in scena nei giorni scorsi, per un motivo molto semplice, ovvero i nomi dei protagonisti.

Flavio Briatore infatti ha svelato attraverso i suoi profili ufficiali di aver incontrato tra un tuffo e l'altro Toto Wolff e Stefano Domenicali.

E' vero che il team principal della Mercedes è solito trascorrere le vacanze estive in Italia in Sardegna e l’estate 2022 non fa eccezione ma molti tifosi hanno subito fatto due più due, immaginando che si sia parlato anche di affari, presenti e futuri.