L'estate a tutto gossip di Charles Leclerc e Carlos Sainz: nuovi amori, paparazzate su Chi e polemiche social

Dall'altra parte troviamo Charles Leclerc, in vacanza in compagnia dell'ormai noto gruppo di amici di Monaco, in Corsica tra yacht e luoghi da sogno. Quest'anno tra gli invitati anche Alexandra, la nuova fidanzata del monegasco: i due avrebbero iniziato a frequentarsi all'inizio dell'anno dopo la fine della relazione di tre anni tra Leclerc e l'ex Charlotte Siné, ma la prima uscita ufficiale è arrivata solo quest'estate durante una partita di Wimbledon a cui i due si sono presentati insieme. La nuova coppia è stata paparazzata sull'ultimo numero del giornale di gossip Chi, che ha dedicato quattro pagine all'amore del pilota della Ferrari con un articolo dal titolo "Con Alexandra non è una sbandata", ripercorrendo tutti i dettagli della loro relazione.

Non mancano ovviamente le polemiche da entrambe le parti: La fidanzata di Carlos Sainz, accusato a sua volta di avere poco rispetto per una relazione così lunga come quella conclusa con la sua Isa, è oggi al centro di alcune polemiche su Twitter per aver aperto un servizio di abbonamenti su Instagram nel quale pubblica foto in compagnia del pilota, per guadagnare sui fans dello spagnolo. Per Leclerc invece le accuse, che ormai si inseguono da mesi, riguardano l'aspetto fisico dell'attuale fidanzata, secondo molti troppo simile all'ex Charlotte.

Ma poco importa delle polemiche social: tra poche settimane i due piloti saranno chiamati a tornare al volante, con il weekend del Gran Premio d'Olanda in arrivo già alla fine d'agosto, e ora - aspettando di capire se questa Ferrari tornerà competitiva in vista del 2024 - lasciamo che si divertano fuori dal circus.