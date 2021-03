Per qualcuno è un po' inquietante, per altri è il più grande dei tributi possibili. Spesso si vedono in giro per il web fotografie di camion pensati per rendere omaggio a personaggi celebri: da Maradona a Valentino Rossi, passando per Marco Simoncelli e Ayrton Senna.

Proprio in alcuni gruppi Facebook dedicati al ricordo del pilota brasiliano sono tornate virali, in questi giorni, alcune fotografie dei camion più belli che - negli anni - hanno celebrato Senna in giro per le strade di tutto il mondo.

Italiani, brasiliani, ma anche inglesi e americani. Le immagini di questi camion, e il grande successo che hanno nuovamente riscosso in rete, sono il simbolo di quanto il tre volte campione del mondo, scomparso nel 1994 a Imola, abbia segnato intere generazioni di appassionati.

A Senna sono stati dedicati murales, strade e - addirittura - a San Paolo un'autostrada porta il suo nome. L'uomo della velocità accompagna così chi decide di ricordarlo e chi, in questi tributi, lo omaggia ancora oggi, a quasi 27 anni dalla sua scomparsa.