Franco Morbidelli: “Ecco cosa è successo alla mia M1. Ma io sono una priorità per Yamaha?”

Non ha la migliore delle Yamaha e quella che ha non funziona neanche bene. A svelare cosa sia accaduto con precisione a Franco Morbidelli sono stati quelli di motorsport.com, che hanno raccolto voci nel paddock secondo cui la M1 SpecA dell’italobrasiliano è andata in tilt quando era ancora sulla griglia di partenza. In Yamaha, riferiscono, sapevano che l’holeshot di Mobidelli non avrebbe funzionato a dovere, ma era ormai tardi per fare qualsiasi tentativo dell’ultimo minuto. Ed hanno deciso di partire lo stesso.

La scelta di chi non si arrende e fa quello che può con quello che ha. Nel caso di Morbidelli: una moto praticamente guasta. Il sistema utilizzato per la partenza che abbassa il retrotreno, infatti, è rimasto attivato per tutta la durata della gara, dando al pilota la sensazione di guidare una moto con l’ammortizzatore scoppiato. "Abbiamo avuto un problema sulla griglia – ha spiegato lui stesso - ma abbiamo deciso di partire comunque. Per il lavoro di tutta la squadra e per cercare di capire un po' meglio cosa stava succedendo". Tanti, in una condizione del genere, si sarebbero ritirati. Non Morbidelli, che ha continuato a dare gas chiudendo con un diciottesimo posto che, alla luce di quanto riferito in parte da lui e più dettagliatamente da motorsport.com, è più che dignitoso.