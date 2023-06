Ad Assen Marc Marquez è umano, troppo umano: “Moralmente non è mai stata così dura, per fortuna ora si va in vacanza"

La domanda sorge spontanea: “Marc, perché questo repentino cambio di atteggiamento dopo il Sachsenring, dove una settimana fa sembravi disposto a prenderti tutti i rischi del mondo?”. La risposta è cruda, ma decisamente significativa: “Non spingere dopo quello che è successo in Germania è normale. Ho un dito rotto, una costola rotta e un legamento del piede lesionato. Alla fine sono umano”. Ecco, Marc Marquez è umano. Persino troppo umano, direbbe Friedrich Nietzsche se per la prima volta lo vedesse in azione ad Assen, durante questo fine settimana. Perché un Marquez così stanco, così demotivato, così saturo di negatività, non si era mai visto. Nemmeno un anno fa al Mugello, quando annunciò la quarta operazione al tartassato omero destro, e, di conseguenza, il fisiologico quarto stop dalle corse. Questa volta Marc è profondamente acciaccato, sofferente. Eppure il dolore più grande, anche a giudicare dalle sue parole, non sembra essere di natura fisica. Marquez patisce un disorientamento tutto nuovo, figlio della consapevolezza di non avere né le armi, né le più minime risorse per puntare non a vincere, ma quantomeno a divertirsi in sella alla Honda. L’otto volte campione del mondo, che sei giorni fa aveva evitato un conclamato patibolo ritirandosi dalla Gara del Sachsenring dopo cinque cadute in 48 ore, sembra aver affrontato questo weekend con la sola speranza che finisca il più presto possibile. Perché Marc adesso è troppo stanco per qualsiasi cosa, troppo poco lucido per mettersi alla guida di un team che ha smarrito la direzione. L’elemento più preoccupante è proprio questo: al fianco di Marquez, ai box, non sembra esserci nessuno in grado di fornire supporto, di deresponsabilizzare Marc nel momento in cui lui, pilota e uomo, ha evidente bisogno di aiuto.