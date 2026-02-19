Addio Phillip Island, si corre ad Adelaide. La MotoGP imita la F1 e introduce il primo cittadino in calendario della sua storia: ecco perché

Sarà una svolta, ma non tutti l’hanno accolta col sorriso come Ezpeleta e Malinauskas. Decisamente più polemico è stato Steve Dimopoulos, il ministro dello Sport e dei Grandi Eventi del governo dello Stato di Victoria, di cui fa parte Phillip Island: “Avremmo potuto mantenere il GP nel Victoria se avessimo venduto Phillip Island. Non siamo mai stati disposti a farlo, né a imporre ulteriori oneri alla comunità di Albert Park, né a compromettere la gara di F1”, ha affermato come riportato da Motorsport.com, dopo aver spiegato che le trattative tra l’attuale promoter dei due gran premi e la Dorna non hanno portato a nulla in concreto. “Non eravamo disposti ad accettare nessuna di queste condizioni. Abbiamo accettato tutte le altre richieste di proroga del contratto, ma non quella di spostarlo da Phillip Island. Siamo la capitale dei grandi eventi, non solo in questo Paese ma a livello globale, quindi auguro alla MotoGP tutto il meglio con la sua seconda scelta”.

Parole durissime e dalla delusione evidente, soprattutto perché la posizione di Dorna non è cambiata nemmeno a fronte di ulteriori garanzie a livello di promozione ed esperienza dei fan. La volontà, in fondo, era soltanto una: spostare il GP dal Victoria al centro di una grande città, ancor meglio se già avvezza al mondo dei motori. E alla fine così è stato. Un braccio di ferro mai davvero iniziato, con la leggendaria Phillip Island a pagarne le conseguenze.