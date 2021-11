Alberto Puig gela tutti: come sta davvero Marc Marquez non lo sapremo fino a Natale!

Lo ha spiegato in una intervista al canale ufficiale della MotoGP Alberto Puig che proprio in queste ore, dopo il silenzio assordante di Valencia, è tornato a parlare delle condizioni di salute di Marc Marquez. “La cosa importante è come sta Marc, ma non abbiamo molto di più da dire di quanto già spiegato a Portimao e Valencia – ha affermato il manager di HRC– Ha bisogno di un po’ di tempo per riposare, recuperare e vedere se l’area intorno all’occhio si sgonfia. Poi vedremo il da farsi. Intorno a Natale avremo un’altra visita con il medico e capiremo qual è la situazione. Poi probabilmente prenderemo una decisione su quali saranno le possibilità. Ovviamente non è felice di non essere ai test di Jerez ed è molto dispiaciuto per questo. Allo stesso tempo, però, comprende che ha bisogno di riposare e di essere paziente. Questa è la situazione”.