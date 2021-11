Anche in casa Mercedes non si tifa per Hamilton. Ecco chi spera che Verstappen vinca il mondiale

Che i fans della Formula 1 siano, in netta maggioranza, dalla parte di Max Verstappen in questa sfida per il mondiale 2021, non è certo un segreto. Così come hanno dimostrato gli appassionati presenti ai Gran Premi di questa stagione e i risultati di un sondaggio su scala globale, l'olandese della Red Bull muove molti più appassionati rispetto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che, nonostante il dominio assoluto degli ultimi anni, ha visto la sua popolarità scendere drasticamente dal 2017 ad oggi.

Così come non è un segreto il fatto che siano in molti, appassionati o meno, a sperare in una vittoria di Verstappen in questo travagliato 2021, per dare nuovo slancio alla Formula 1 e togliere Hamilton da un trono che per troppi anni lo ha visto re indiscusso e indisturbato.

Una sorpresa è invece scoprire, come riportato dal Daily Mail, che anche in casa Mercedes ci sia chi fa il tifo per il nemico: Hubert Haupt, team manager di una scuderia che schiera tre Mercedes nel DTM, ha infatti ammesso di fare il tifo per Max.