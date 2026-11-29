Inarrestabile e un po’ fortunato. Nonostante gli ordini iniziali di Toto Wolff, che quando ha visto i suoi piloti darsele nei primi giri è intervenuto senza troppi giri di parole, Kimi Antonelli batte George Russell e si prende la decima vittoria stagionale in Qatar, storica. Doppia cifra grazie a un ritmo stratosferico, per tutta la gara, vendicando quella qualifica storta nella giornata di ieri in cui alla Mercedes era toccato anche scusarsi.
Contro ogni pronostico iniziale, specie dopo la prima sosta che, all’uscita dalla pitlane, l’aveva visto perdere 8 secondi dal compagno. Un pitstop necessario a causa della Virtual Safety Car chiamata dalla direzione gara poco prima, ma che gli era costato tempo, tanto. Prima per via del doppio stop voluto dalla squadra, con anche Russell chiamato ai box, poi il traffico nella corsia che l’ha costretto a rimanere fermo nella sua piazzola per un bel po’.
Da quel momento in poi, però, la situazione si ribalta un passaggio dopo l’altro. L’italiano è una furia, l’inglese non ha ritmo complice un problema come gli viene segnalato via radio, a causa di alcuni detriti raccolti. Quando Kimi gli arriva negli scarichi, recuperando tutto quel distacco accumulato dopo la sosta, è il 31° giro: dal muretto stavolta gli confermano di poter lottare, ma a patto che sia fatto in modo “Super pulito”.
Non ce n’è bisogno, comunque. Al 35° giro Russell si ferma ai box e i meccanici operano sulla vettura per quasi dieci secondi, togliendo parte di quei detriti accumulati. Quando Antonelli effettua la sua sosta, un passaggio più tardi, la leadership è sua.
L’unico avversario fino alla bandiera a scacchi è il caldo, costringendolo a tirare fuori le mani dall’abitacolo in pieno rettilineo per prendere aria e raffreddarsi. Tolto questo, il resto è una passerella animata dai suoi giri veloci. Gli unici timori arrivano al 45° passaggio quando, lui stesso, si apre in radio e chiede se dovrà lasciar passare George prima del termine della gara. La risposta è negativa, la domanda molto intelligente.
Perché, con sedici secondi di vantaggio in quel momento, difficile immaginarsi una decisione differente. Lui ne esce bene, da team player, nonostante sia difficile pensare che in quella richiesta ci credesse veramente.
“L’anno scorso è stato un momento difficile per me qui, perciò oggi sono contento”, ha raccontato poi una volta sceso dalla sua W17 a Sky Sport F1, ricordando quella prestazione non brillantissima che l’aveva visto finire quinto. “Sinceramente credo che fossimo i più veloci in assoluto. Mi dispiace per George, che ha avuto un problema, ma alla fine il distacco era — credo — di venti punti, comunque significativo: parliamo di quattro o cinque decimi al giro. Detto questo, oggi mi sono sentito molto bene in macchina e sarebbe stato bello poter lottare con lui, perché eravamo lì; il passo era incredibile, sono contento e soprattutto la squadra ha svolto un grande lavoro”.
Diretto, poi, è stato nello spiegare i retroscena dietro quei team radio sulla questione del ridare o meno la posizione a Russell, che hanno sorpreso un po’ tutti: “Ero pronto a farlo”, rimarca. “Conosco bene la situazione di George in campionato e quanto sono vicini tutti gli altri in classifica, quindi sarei stato disposto a farlo. Poi il team ha ritenuto che non servisse, anche per l’ampio margine, ma oggi mi sono sentito pienamente un uomo squadra”.
Sulla bagarre che si è vista invece a inizio gara, ha ironizzato con un gran sorriso: “Sì, tanto che anche Toto si è un po’ allarmato quando ho tentato l’attacco. Su questa pista superare è molto difficile, ma ci ho provato. Mi sarebbe piaciuto giocarmela fino alla fine, pur res
Una vittoria che vale da messaggio, forte, agli avversari. Più di mezzo minuto di vantaggio su Piastri e Verstappen, terzo e quarto. Poi 40 secondi su Norris, ben 57 e 58 su Hamilton e Leclerc. Strapotere, nettissimo. Eppure, secondo lui il vero banco di prova per capire se Mercedes è tornata quella di inizio stagione, ritrovando la quadra dopo gli aggiornamenti, sarà il prossimo weekend: “Questo è un tracciato atipico, con molto grip e tante curve veloci e la nostra monoposto faceva paura. Il prossimo weekend torneremo su una pista più tradizionale, come Abu Dhabi, con maggiore degrado e curve più lente: sarà lì che capiremo il nostro reale potenziale”.
Nel frattempo, si gode l’ennesima vittoria clamorosa e pure quel bonus già guadagnato in ottica 2027. È sintomo anche questo di una crescita che sembra sia solo all’inizio, nonostante un titolo mondiale già conquistato.