“L’anno scorso è stato un momento difficile per me qui, perciò oggi sono contento”, ha raccontato poi una volta sceso dalla sua W17 a Sky Sport F1, ricordando quella prestazione non brillantissima che l’aveva visto finire quinto. “Sinceramente credo che fossimo i più veloci in assoluto. Mi dispiace per George, che ha avuto un problema, ma alla fine il distacco era — credo — di venti punti, comunque significativo: parliamo di quattro o cinque decimi al giro. Detto questo, oggi mi sono sentito molto bene in macchina e sarebbe stato bello poter lottare con lui, perché eravamo lì; il passo era incredibile, sono contento e soprattutto la squadra ha svolto un grande lavoro”.

Diretto, poi, è stato nello spiegare i retroscena dietro quei team radio sulla questione del ridare o meno la posizione a Russell, che hanno sorpreso un po’ tutti: “Ero pronto a farlo”, rimarca. “Conosco bene la situazione di George in campionato e quanto sono vicini tutti gli altri in classifica, quindi sarei stato disposto a farlo. Poi il team ha ritenuto che non servisse, anche per l’ampio margine, ma oggi mi sono sentito pienamente un uomo squadra”.

Sulla bagarre che si è vista invece a inizio gara, ha ironizzato con un gran sorriso: “Sì, tanto che anche Toto si è un po’ allarmato quando ho tentato l’attacco. Su questa pista superare è molto difficile, ma ci ho provato. Mi sarebbe piaciuto giocarmela fino alla fine, pur res