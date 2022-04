Casey Stoner: “Valentino era un killer, un tagliagole. Ma da bambino era il mio eroe, avevo il suo nome sulla maglia”

Impossibile pensarlo qualche anno fa, eppure anche Stoner era un enorme fan di Valentino Rossi. Solo che, a differenza di Marc Marquez o di tanti altri piloti, non ha mai calcato la mano sull’argomento: “Non ho dubbi a riguardo, io e Valentino eravamo nemici. Ma ho avuto sempre un enorme rispetto per lui. Quando ha vinto il mondiale e io ero un ragazzino avevo il suo nome sulla maglietta perché era uno dei miei eroi d’infanzia, guardavo sempre a lui come punto di riferimento, un’ispirazione. Essere stato in grado di imparare da lui e correre contro di lui in quegli anni ha dato molta più importanza a quello che ho fatto nella mia carriera”.



Parole simili, un’altro giorno in un altro luogo, le ha dette anche Valentino di Casey: “In termini di talento puro non ho mai visto qualcuno come lui. E averci corso contro, averlo battuto, è stato qualcosa di speciale per la mia carriera”. Dopo Jorge Lorenzo, sarebbe il caso che anche l’australiano - che nel dirt track ha vinto 41 campionati - si prendesse una giornata per visitare il ranch. Magari a fine 2022.