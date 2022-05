Celestino Vietti ci ripensa: Valentino Rossi per maestro? Una gran fatica!

Guida la classifica del Campionato del Mondo di Moto2, si allena con i migliori piloti italiani ogni giorno e, per lui, è prossimo anche il salto in Classe Regina. Celestino Vietti è uno di quelli che ha realizzato il sogno e, adesso, per lui la strada sembra tutta in discesa. Ma non è stato sempre così e lo ha raccontato in una intervista a SpeedWeek in cui ha parlato dei tanti sacrifici fatti insieme al babbo e alla famiglia per poter stare nel giro delle corse e per superare anche “la problematica geografica”. Lui, infatti, è piemontese e in Italia chi vuole correre in moto (rarissimi casi a parte) deve quasi necessariamente avere a che fare con quel pezzo di terra tra la Romagna e le Marche che oggi è noto come Terra dei Motori.