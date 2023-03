Chi è il favorito tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini al titolo MotoGP? L'algoritmo parla chiaro, ma poi...

I numeri, alla fine dei conti, trasmettono la sensazione che Enea Bastianini abbia più "slancio" nei confronti di Pecco Bagnaia in ottica 2023. La sensazione viene confermata anche alla luce di altre tematiche, totalmente estranee alla scienza statistica. Enea nel 2023 giocherà ad armi pari con Pecco, poichè disporrà dell'ultima versione della Desmosedici, un balzo in avanti non da poco se si pensa che fino a pochi mesi fa il numero 23 concludeva la stagione al terzo posto in sella ad una GP21, seppur aggiornatissima. Bastianini sarà per la prima volta in carriera in un team ufficiale: maggiore pressione ma anche più ingegneri che lavoreranno per lui, aiutandolo a raggiungere il set-up ideale magari sin dal venerdì. Grazie al totale supporto di Borgo Panigale, il riminese potrà riservarsi più tempo per lavorare sulla qualifica e per migliorare il time attack. Con l'introduzione della sprint race, alla lunga, sarebbe faticoso ritrovarsi sempre costretti alla rimonta. Le incognite del 2023 di Enea Bastianini risiedono, come già anticipato, nella gestione della pressione di un team ufficiale e nell'alchimia professionale che si instaurerà tra il riminese ed il suo nuovo capotecnico Marco Rigamonti, dopo le due splendide stagioni d'esordio in MotoGP condotte al fianco di Alberto Giribuola, ora in KTM.