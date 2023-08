Con questa fanno 46. Pecco Bagnaia fa sorridere Valentino Rossi nel bad day di Bezzecchi e Marini

Su Pecco Bagnaia c’è poco altro da dire. Perché oggi al Red Bull Ring s’è messo nella condizione in cui sanno mettersi solo i campioni: risultare talmente superiore al punto di far parlare d’altro. L’altro di cui parlare, nello specifico, sono i temi di offerti dalla Sprint d’Austria: da Jorge Martin in versione bowling a Franco Morbidelli che vince la gara nella gara tra giapponesi, passando per un Pol Espargarò eroico e un Fabio Quartararo a cui, invece, sembra proprio non volerne andare dritta una. Il francese, infatti, dopo essere rimasto coinvolto nel casino della prima curva, ha anche effettuato una manovra al limite su Lorenzo Salvadori, buttandolo a terra e rimediando un long lap penalty. Al sabato terribile di Fabio Quartararo ha fatto da contraltare quello quasi perfetto di Pol Espargarò. Lo spagnolo della Gas Gas, tornato in sella solo da due settimane dopo il gravissimo infortunio di Portimao, ha lottato al vertice, regolando le Aprilia di suo fratello Aleix e quella di Maverick Vinales e spiegando a tutti, in soli dodici giri, che, se in KTM c’è un pilota che rischia il posto, quel pilota non è lui.

Chi il posto l’ha perso nonostante tutto, ma in Yamaha, è invece Franco Morbidelli, che anche oggi al Red Bull Ring ha vinto la gara nella gara tra piloti che guidano una moto giapponese. Nono davanti a Marc Marquez e pronto, ormai, a annunciare il nome del team con cui l’anno prossimo proverà a rinascere dopo i due anni terribili trascorsi in sella alla Yamaha. Sarà una Ducati, e questo sembra ormai certo, anche se ora resta solo da capire se avrà i colori della Gresini Racing, del Team Pramac o del VR46 Mooney Team.