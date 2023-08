Marc Marquez: “Siamo alle solite, ma...”. Honda sempre più giù e Mir se la gioca con Lecuona

La RC213V vista al Red Bull Ring non è la stessa di sempre: appendici aerodinamiche diverse, ali di dimensioni differenti e qualche dettaglio totalmente nuovo. Gli stessi di sempre, invece, sono i problemi: quella moto non vuole saperne di andare forte. Con il risultato che, ormai, persino uno che non si arrende mai come Marc Marquez sembra aver deciso di tirare i remi in barca. Per non parlare del suo compagno di squadra, Joan Mir, che è arrivato a dire di aver valutato di appendere il casco al chiodo e che ieri ha chiuso la giornata di prove all’ultimissimo posto, dietro anche a quell’Iker Lecuona che al Red Bull Ring ci sta solo per sostituire Alex Rins. Anzi, c’è chi è pronto a scommettere che il giovanissimo spagnolo buttato fuori ormai due stagioni fa dalla MotoGP dalla KTM, potrebbe addirittura prendere il posto dell’ex campione del mondo.