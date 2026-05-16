Cosa ci ha lasciato la sfida Sinner - Medvedev a Roma? Un piccolo capolavoro, la sofferenza fisica e una mentalità spaventosa

Nel tennis poi è importante resettare e così fa Daniil Medvedev, che di righe ora ne trova eccome. Un passaggio a vuoto per il re del ranking o semplicemente il risveglio dell’avversario. Forse entrambe le cose. Nel secondo set è 3-0 il primo parziale a favore di Medvedev, forte di una convinzione ritrovata e magari anche la consapevolezza di non avere nulla da perdere. Eccetto una finale 1000 e lo stop imposto a un titano dopo una striscia di 32 vittorie consecutive nei Masters che contano più di tutti. Gli scambi si allungano e il dispendio di energie cresce di conseguenza: è un Sinner - quello sul 3-1, 40 pari - che boccheggia, macinando più metri dell’avversario. Il 3-2 però arriva, per poi azzerare il divario con la parità.

L’altoatesino non ne ha più ma stringe i denti e lotta, sta ai tempi serrati del russo che al servizio toglie istanti preziosi per recuperare fiato. Il set prosegue e cede alla legge del servizio, fino al 5-5, poi la firma di Medvedev 7-5. La sensazione è che Jannik Sinner stia racimolando le ultime energie rimaste, lo stint finale dopo mesi ininterrotti di tornei, ma non è la sola: mollare non è un’opzione. Non lo vediamo spesso parlare, Jannik. Si alza dalla panchina per iniziare il terzo set e dice qualcosa, a sé stesso e a nessun’altro. Il labiale non è dalla nostra ma la situazione è chiara: il fisico non c’è, e allora è la testa a dover comandare. Sull’1–1 si realizza quella cosa che nel tennis non si riesce a spiegare a parole, si può soltanto percepire: è il momento della svolta, carico di elettricità ed eccitazione che a braccetto scortano uno dei due giocatori fuori dal tunnel.

Un urlo liberatorio è quello che Jannik rilascia dopo aver ottenuto il break del 2-1. Un servizio rubato all’avversario in circostanze così precarie è fondamentale, e il Foro Italico lo sa tanto quanto lo sa il numero 1. Lui che in campo è quieto e comunica più con lo sguardo che con la voce, urla in faccia alla fatica e a una disciplina che lo vuole sempre pronto a dare il meglio nei momenti in cui conta di più.