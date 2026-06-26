Cosa ci insegna (di nuovo) il caso Alex Schwazer: sul doping, la giustizia del web e le garanzie per gli atleti

Poi, sempre sul fronte delle garanzie, c'è il problema della prova. In un processo penale una prova vale come tale solo se nasce già dentro un sistema di garanzie condivise. Ad esempio, quando serve una valutazione tecnica, accusa e difesa si affidano ai propri consulenti di fiducia, che possono assistere alle operazioni del perito, nominato dal giudice terzo. Nell'antidoping questo contraddittorio non esiste. Il laboratorio che analizza il campione è unico, accreditato dalla stessa WADA che istruisce l'accusa e gestisce la catena di conservazione del campione. L'atleta può limitarsi a chiedere la controanalisi del campione B, ma sempre dentro lo stesso laboratorio, con le stesse regole, nello stesso sistema che ha già emesso il primo verdetto. Il sistema è fatto per garantire uniformità e tracciabilità, ma senza lo sguardo dell'atleta rischia di prestare il fianco ad abusi.

È uno squilibrio che Donati cerca di correggere da oltre dieci anni: “Devo fare una doverosa premessa: da più di 10 anni io porto avanti una battaglia affinché l'atleta abbia una sua garanzia, vale a dire che durante il controllo antidoping venga riempita una terza provetta, poi debitamente sigillata e che venga messa in un laboratorio accreditato, inaccessibile a una singola parte”. È quello che, informalmente, ha cercato di fare nella vicenda Schwazer.

Intanto, ieri la NADA tedesca ha comunicato che non procederà all'esame dell'urina “residuale” del controllo del 26 aprile, consegnata direttamente dagli addetti dell'entourage di Schwazer, perché quell'analisi non risponde alle procedure previste dal Codice e perché non sussiste una chain of custody ai sensi del WADC, del NADC e dell'ISL. E a questo punto Schwazer ha annunciato che rinuncerà anche alla controanalisi della prova B. Come aveva già annunciato, non lotterà, perché “Non ho la forza e né l'energia per farlo. Non mi interessa più nulla”. Una rinuncia che lui motiva con la mancanza di fiducia nella stessa istituzione già coinvolta, a suo dire, in varie irregolarità legate al controllo del 2016 — vicenda su cui il Tribunale di Bolzano, in seguito a un procedimento di incidente probatorio, ha parlato di un accertamento con “alto grado di credibilità razionale” di alterazione dei campioni d'urina di Schwazer, per farle risultare positive. Quel procedimento si chiuse con l'archiviazione totale di Schwazer per “non aver commesso il fatto”, e il giudice arrivò a trasmettere gli atti alla Procura ipotizzando reati — falso ideologico, frode processuale, diffamazione — a carico di chi avrebbe manipolato le prove. Quella sì, valutazione formulata da un giudice, all'esito di un procedimento giudiziario vero e proprio.

Ed è da qui che dovremmo ripartire, perché se Alex Schwazer sia colpevole o innocente non possono deciderlo i social né una sola provetta, ma bisognerebbe chiedersi piuttosto se un sistema che controlla se stesso, e che oggi nega a un atleta la possibilità di costruire una prova alternativa richiamando garanzie procedurali che non si è mai voluto dare, non meriti standard di tutela più vicini a quelli che il diritto penale riserva a chi rischia la libertà. Perché per un atleta un'accusa di doping è infamante, paralizzante, capace di mettere il punto a una carriera e di cancellare quella precedente, per ripartire non da un foglio bianco ma da uno con scritto a caratteri cubitali: dopato. Ragionevole dubbio, una formuletta che nello sport non esiste, sostituita da una responsabilità oggettiva che si accontenta di una presenza chimica per condannare, lasciando all'atleta l'onere di dimostrare. Forse è arrivato il momento di chiederci se questo basti ancora.