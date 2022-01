Dakar, Petrucci: “Mi hanno penalizzato? Non me ne frega un c***o!" E Marc Marquez gli fa i complimenti

Danilo invece non ha mai smesso di sorridere e ha sorriso anche nel giorno in cui è andato tutto storto: “Nel giorno di riposo andrò a Riyad, passerò un giorno in ambasciata per riposarmi meglio e rifare il passaporto. Ma è stato bellissimo”. Questo non fa solo capire quanto possa essere dura la Dakar, fa anche riflettere sui livelli di stress a cui è abituato un pilota di MotoGP, sempre in bilico tra l’impresa e la catastrofe. Danilo è ripartito giocandosi il jolly, rinunciando quindi alla classifica generale ma non alle tappe giornaliere, per chiudere la classifica con un terzo posto che ha dell’incredibile: un podio così, all’Italia, mancava dal 2006 e lui, da esordiente, l’ha festeggiato con una pizza diavola. Poi è arrivata la penalizzazione di 10 minuti che il ternano, all’arrivo, aveva già messo in conto, e che lo ha relegato al 15° posto per aver superato i 30 Km/h in una zona controllata. Chiunque altro, probabilmente, starebbe schiumando di rabbia. L’infortunio suo, quello della moto, gli imprevisti, le penalizzazioni. Invece no, Danilo Petrucci ha sfoggiato uno di quei sorrisi che impongono di strizzare gli occhi e ha raccontato la sua giornata: “470 km nel deserto a tutto gas con una media di oltre 100 km/h e punte fino ai 170…e HO FATTO PODIO. Poi mi hanno penalizzato perché in una speed zone ho sorpassato i 30 km/h, la media in quel tratto era giusta ma ho sorpassato di poco il limite, ma sapete che c’è? Non me ne frega un c***o perché mi sono divertito come un matto!”.