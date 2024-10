È tornato Mad Max: “Non cambierò il mio modo di guidare” con tutti contro dopo il Messico

Non si ferma più il trend incredibile preso dalla Formula 1 nella seconda parte della stagione e, come i precedenti, anche il Gran Premio del Messico è stato uno dei più interessanti e ricchi degli ultimi tempi. Ne ha viste di tutti i colori e, alla fine dei giochi, il cattivo è ufficialmente tornato ad essere Max Verstappen, che all'Autodromo Hermanos Rodriguez ne ha combinate di ogni tipo, ricevendo ben 20 secondi di penalità. Se dopo aver vinto il titolo contro Lewis Hamilton l'olandese era riuscito a portarsene a casa altri due senza un vero rivale, nel 2024 è arrivato Lando Norris a mettere in difficoltà il pilota della Red Bull. E i due non solo si stanno dando fuoco e fiamme in pista, ma anche fuori, con dichiarazioni e parole che poi fanno discutere a lungo, proprio come quelle pronunciate da Verstappen dopo la gara in Messico.

Proprio come ad Austin, i due hanno subito iniziato a battagliare appena si sono spenti i semafori e, tra tante sportellate, Max Verstappen ha superato Lando Norris per ben due volte fuori dai limiti della pista e costringendo anche il britannico a tagliare e non eseguire la giusta traiettoria, guadagnandosi ben 20 secondi di penalità che lo hanno portato a tagliare il traguardo in sesta posizione, mentre il suo diretto avversario è riuscito a portarsi a casa la seconda piazza, dietro ad un inarrestabile Carlos Sainz. Ha fatto scintille, ovviamente, il tre volte campione del mondo poi, sia nei team radio che ai microfoni dei giornalisti dopo la gara, facendo ben capire che sicuramente non si pente di quanto fatto, anzi.