Enea Bastianini, a Silverstone serve una vittoria per convincere Ducati: "La pista mi piace molto..."

Dalla terza posizione in classifica con solamente 8 lunghezze di distacco da Quartararo all’indomani di Le Mans, Enea ha perso due posizioni in campionato e ulteriori 59 punti dal francese nell’arco di quattro gare. Non solo: il duello con Jorge Martin per la sella in Ducati ufficiale nel 2023, che sembrava chiuso a favore di Enea, è tornato in bilico. Paolo Ciabatti ha infatti dichiarato che Borgo Panigale deciderà solamente a fine agosto (dopo i Gran Premi di Gran Bretagna ed Austria) dove collocare i due piloti, che comunque vada godranno di un trattamento ufficiale sia che indossino il viola del team Prima Pramac che il rosso del team Lenovo.

La Bestia, a prescindere da tutto, necessita di ritrovare il feeling di inizio stagione, che gli aveva consentito di trionfare in tre occasioni e, soprattutto, dominando il confronto con i compagni di marca. Silverstone è il posto giusto da cui ripartire. I curvoni veloci in successione e la pista larga rimandano ad Austin; al capolavoro di gestione con cui Enea, pochi mesi fa, si era lasciato tutti alle spalle: “Silverstone mi piace molto e voglio assolutamente ottenere un buon risultato per tornare ai nostri livelli. Siamo stati troppo altalenanti fino ad ora, e in questa seconda parte di stagione vogliamo essere più costanti. La pausa è stata molto utile per mettere a fuoco gli errori commessi nella prima parte del campionato. Finalmente si riparte”.