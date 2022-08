Enea Bastianini in Ducati ufficiale dal 2023: le reazioni del paddock della MotoGP e del mondo delle corse

“Congratulazioni Enea. Ricordo il giorno in cui ho firmato per Ducati, dev’essere un’esperienza meravigliosa per te e per la tua famiglia. Goditi il momento perché hai lavorato duramente per questo” – il bel messaggio di Jack Miller, che lascerà la sua sella in eredità al pilota romagnolo per trasferirsi in KTM. Michael Rinaldi invece, compagno di marca in Superbike, ha motivato Bastianini così: “Grande Enea! Felice per te! Gaaas”. Anche Fabio Quartararo, attuale rivale del campione del mondo Moto2 2020, si è complimentato con un “Grandee Enea”. Poi è arrivato il turno di ex campioni italiani delle due ruote; con Max Biaggi, Loris Capirossi e Marco Melandri che hanno tutti – virtualmente – applaudito la decisione di Borgo Panigale.