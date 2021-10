Fabio Quartararo ha realizzato un sogno. Non è il mondiale, ma ha a che fare con Valentino Rossi

Che Rossi sia un idolo per il francese è noto da tempo, così come è noto che il 46, dalla sua, è stato sempre molto accogliente verso il 20, tanto che anche quando ha ammesso di essere rimasto deluso dalla decisione della Yamaha, non ha mai avuto parole contro Quartararo. A lui, piuttosto, ha sempre riconosciuto un gran talento e, ora che ha vinto, anche i giusti meriti. “Mi giocavo il titolo con Pecco Bagnaia, uno dei ragazzi di Vale – ha aggiunto Quartararo – vedere quel muro giallo che era felice per me in quel momento è valso molto di più della consapevolezza, che forse fin lì non avevo pienamente maturato – di aver appena vinto il mondiale. Un mondiale lo sogni e lavori per raggiungerlo, pensare che i tifosi di Valentino potessero essere felici per me va anche oltre il sogno”.