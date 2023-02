Fabio Quartararo vuole Marc Marquez (e una Honda competitiva)!

“Gli scontri con Marc Marquez, le due gare in cui ho combattuto con lui nel 2019, sono per me indimenticabili” – Fabio Quartararo ha detto proprio così, quasi lasciando intendere che il mondiale vinto non vale le sportellate con il fenomeno di Cervera, tanto da arrivare a augurarsi che Honda, nonostante la rivalità, riesca a fare una moto capace di mettere Marquez nella condizione di lottare tra i primi. “Lui è un campione – ha aggiunto il francese – ricordo che al primo anno di MotoGP mi disse che avrei dovuto godermi a pieno quella stagione, perché poi non sarebbe stato più lo stesso”. Non è, come qualcuno l’ha raccontata, un modo per snobbare il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, o gli altri avversari, ma è la semplice ammissione del desiderio di poter sfidare ancora in pista un pilota che, proprio come Valentino Rossi, è stato idolo prima ancora che collega e avversario.