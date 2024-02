Figura di me*da della stampa di mezzo mondo: Kel Carruthers è vivo e vegeto! Il figlio: “Solito giornalismo”

“Papà è in vita e sta bene. Per favore, fate sapere alla gente quanto falsa sia questa notizia" – scrive il figlio dell’australiano, dalla sua residenza in California. E’ lì che adesso vive Kel Carruthers che, probabilmente, starà pure facendo gli scongiuri dopo essersi ritrovato compianto ben prima del tempo. Una storiaccia che sicuramente non fa onore a questo giornalismo in cui la fretta del click porta spesso a non verificare abbastanza le notizie, ma anche una storiaccia che fa da grimaldello per raccontare ancora una storia che invece è pazzesca.

Quella di Kel Carruthers, appunto, nato a Sidney nel 1938 e a tutti gli effetti padre di tutti quei motociclisti australiani che negli anni a venire hanno reso grande il motorsport su due ruote. Le vittorie, il mondiale vinto con Benelli, il Tourist Trophy da pilota e poi la lunga avventura nelle corse in moto da manager, con talenti scoperti nella sua Australia e negli USA: fu lui a portare un certo Kenny Roberts in Yamaha.