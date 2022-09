I fischi di Monza sono solo l'ennesima prova: il problema della Formula 1 oggi si chiama FIA

Monza è uno spettacolo, sempre. Dal tutto esaurito in autodromo allo spettacolo nel paddock, tra vips nei box ed eventi per tutto il weekend. Un sogno che inizia il giovedì, quando migliaia di tifosi si presentano in pista per cercare di tappare un selfie con un pilota o un autografo dal finestrino di un auto di passaggio, e che si realizza la domenica sotto a uno dei podi più famosi del mondo. Dove una marea rossa inizia sotto ai piedi dei tre piloti emozionati e si conclude dove l'occhio non può arrivare.

Non la vedi mai, la fine di questa passione, di questa marea rossa che sventola bandiere e grida, e salta, e canta. Ed è tutta lì, la Formula 1 che amiamo. La rinascita di uno sport che negli ultimi anni ha brillato di una luce che sembrava essersi spenta, l'amore dei tifosi per una generazione di giovanissimi piloti pronti a darsi battaglia per tutto l'anno.

Ma non basta. Non bastano i piloti, le strategie, lo spettacolo. Non basta neanche l'amore di chi per la Formula 1 ha speso centinaia di euro, ha viaggiato, preso aerei, treni e pullman. Non basta perché una decisione, un singolo errore di valutazione, può rovinare tutto il weekend. Può porre una definizione sopra una gara che, dopo gli ultimi quattro terribili giri del GP di Monza 2022, verrà ricordata semplicemente come l'ennesimo errore della FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile.