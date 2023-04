Il Napoli e la cronaca di una disfatta annunciata: non avrà festeggiato troppo presto?

Il Napoli in ogni caso vincerà lo scudetto. Il vantaggio è troppo ampio, è un campionato che non ha mai avuto storia, mancano all’appello poche vittorie, cinque, forse anche quattro, su dieci gare al termine. Gli azzurri sarebbero ancora in media per arrivare a 100 punti, se davvero interessasse e valesse qualcosa centrare quella quota. Le inseguitrici, si fa per dire, sono in media per farne 70 o poco più, il Milan si sta riprendendo ora dopo mesi in calo, l’Inter ha perso dieci partite su 28, la Lazio è la sorpresa in positivo, la Roma arranca ma resiste in zona: solo la Juventus è sopra la quota dei due punti a partita: un fattore che indica una competitività verso il basso, sebbene il comportamento delle italiane nelle coppe abbia dato adito a pensieri opposti sulla qualità della Serie A. In ogni caso, la batosta subita dai rossoneri - nella miglior versione stagionale, con Leao extralusso - è stata determinata con ogni probabilità anche dall’ambiente che davvero ha iniziato a festeggiare, celebrare lo scudetto in anticipo rispetto ai tempi. Striscioni, bancarelle, dolci e menù di ogni tipo già preparati in onore dei calciatori più rappresentativi, un sentimento di felicità diffuso, comprensibile per una piazza che ama il calcio e che non vince il tricolore da 33 anni.