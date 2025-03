Il vecchio gufo è Marc Marquez, che sta bullizzando questa MotoGP e a Termas non risparmia nemmeno suo fratello: "Alex vincerà diverse gare..."

Quando Marc confessa di voler fare uno steppettino ulteriore nel warm-up della domenica mattina, il sorriso ironico dell'appassionato che guarda da casa si mescola inevitabilmente che una ruga di pura preoccupazione sportiva. Se questo Marquez, che già domina, ammette di avere una soluzione tecnica in serbo per andare ancora più forte, vuol dire che per tutti gli altri le speranze sono poche e che il rischio di continuare a vedere gare in cui il 93 gioca al gatto col topo con gli inseguitori è alto. Ciò che più impressiona di queste prime giornate di MotoGP 2025 è la totale assenza di sbavature da parte dell'otto volte campione del mondo: neanche un lungo, nemmeno un'imbarcata, neppure un salvataggio dei suoi, mai un'incertezza che sia una nelle prime libere del venerdì. Va via liscio Marc, come se gareggiasse su un binario vellutato, come se avesse un margine spropositato di risorse da cui attingere quando le cose si complicheranno un po'. Intanto ha siglato due pole consecutive, cosa che non gli accadeva dal 2019. Ha vinto le prime tre gare della stagione, cosa che non si è mai verificata in MotoGP da quando esistono le Sprint Race. Intanto è primo nel Mondiale con undici punti di vantaggio su Alex e diciannove su Pecco Bagnaia, ancora prima di sbarcare ad Austin, uno dei suoi feudi. Domani a Termas de Rio Hondo si disputerà una gara lunga che solo Alex Marquez sembra poter strappare dalle grinfie del fratello. Allora Marc non aspetta tempo per graffiare: "Sono contento di aver lottato un'altra volta con mio fratello, cosa che mi piace. Sta andando molto forte quest'anno e vincerà più di una gara, perché guida molto bene". Solo la storia ci dirà se si tratta di una sottile e beffarda gufata. Nel frattempo Marc si gode quel pubblico argentino che fino a qualche anno fa lo fischiava e che adesso si accalca per testimoniare al suo trionfo. I campioni se ne inventano sempre una nuova.