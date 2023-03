L’escalation è partita con il furto dello striscione dei Fedayn della Roma a opera dei tifosi serbi della Stella Rossa, avvistati in giro per Roma. Un gesto di “vicinanza” verso gli ultras del Napoli dopo gli incidenti dell’8 gennaio in autostrada tra frange del tifo organizzato romanista e napoletano. Una passeggiata nella Capitale e il ratto di un simbolo del tifo ultras. In codice si tratta di una specie di dichiarazione di guerra, sottoscritta e firmata dai serbi che hanno bruciato lo striscione della discordia. Il secondo episodio, l’invasione degli ultras dell’Eintracht Francoforte a Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League forse, anzi sicuramente, è l’episodio più grave della faida europea in corso tra gli ultras. Devastazioni, incendi, auto della polizia distrutte, attività commerciali fatte a pezzi. Anche in questo caso - non è un caso - c’è stata la passeggiata, autorizzata dalle forze dell’ordine, schierate come argine al contatto con gli ultras del Napoli, che pure si sono organizzati e avvicinatisi con mazze, bastoni, per vendicare l’onta dell’invasione in “casa loro”, per “difendere la città”. Si è discusso, si è letto dell’opportunità della presenza dei tifosi tedeschi in Campania, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato chiamato dalle opposizioni a dare spiegazioni sull’accaduto, i tifosi tedeschi sono stati schedati e identificati solo prima di salire sui bus per il ritorno a casa. Ma come sono arrivati a Napoli, se il Viminale e la Prefettura di Napoli aveva alzato il livello dell’attenzione? A gruppetti, tra Pescara, Roma, Bari, Bergamo. Dalla città lombarda sono stati scortati a Napoli dagli ultras dell’Atalanta, con cui i tifosi organizzati dell’Eintracht Francoforte sono gemellati, per andare a fare danni in Campania. Ci sono riusciti. In poche parole, si erano organizzati prima. Meglio e prima dello Stato. Vedremo se questa volta si riuscirà a sventare il pericolo nel capoluogo campano per Italia-Inghilterra.