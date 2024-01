Jannik Sinner: il successo contro Djokovic del tennista che si allena come un pilota di Formula 1

Proprio per la grande professionalità con cui Formula Medicine ha dimostrato di poter trattare e seguire atleti del calibro di Max Verstappen e Charles Leclerc, il tennista Jannik Sinner - da sempre grande appassionato di Formula 1 e da quest'anno anche "ambassador" della massima serie del motorsport - ha scelto di seguire un percorso di allenamento "da remoto" con la collaborazione di Formula Medicine, sviluppando capacità spesso lasciate in secondo piano nel mondo del tennis. Un percorso iniziato con lo storico coach di Sinner, Riccardo Piatti, e proseguito anche dopo la separazione dei due con la nuova squadra messa in piedi dal tennista.

A spiegare il ruolo di Formula Medicine è stato, nel corso di un'intervista rilasciata al The Athletic, l'attuale coach di Jannik Darren Cahill: "Loro mi mandano alcuni esercizi da far fare a Sinner, non è che li chiamo quando ho bisogno e loro intervengono. È molto stimolante lavorare così". Il dottor Ceccarelli - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - ha anche seguito il tennista in alcuni tornei, per studiarlo da vicino. E dallo stretto rapporto tra le parti è nato l'equilibrio perfetto per un'ennesima grande svolta.