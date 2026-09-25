Joga bonito? Il regolamento di questa nuova Serie A ha cambiato tutto (e forse è l'unico modo per giocarcela in Europa)

Sono stati sufficienti pochi, mirati accorgimenti per riportare la Serie A in auge. Le novità regolamentari, che limitano a 5 secondi il tempo per effettuare rimesse laterali e rinvii dal fondo, a 10 quello per le sostituzioni e ad un minuto l’attesa fuori dal campo per gli (attori) infortunati, hanno stravolto in meglio il nostro campionato, diventato molto più coinvolgente ed avvenente.

Non è un caso, allora, se dal confronto tra le prime cinque giornate di questa stagione e lo stesso periodo della passata emerge una differenza netta: il tempo effettivo medio di gioco (per effettivo si intende qualsiasi momento in cui la palla si trova in movimento), il quale ha avuto un incremento del 10%, salendo dai modesti 54’ 17’’ agli attuali 59’ e 31’’. Si tratta, per il nostro calcio, di una vera rivoluzione: dopo anni da fanalino di coda tra le migliori leghe europee, la Serie A è oggi, finalmente, il campionato in cui si corre di più dietro al pallone.

Ciò spiega anche le sorprendenti posizioni in classifica occupate da Lazio, Cagliari e Frosinone, rispettivamente 3ª, 4º e 6º. Tutte ben oltre Napoli ed Atalanta, in passato ai vertici ma, oggi, solo 9ª e 11ª. L’aumento del tempo di gioco, infatti, esalta la preparazione atletica e tattica di una squadra, rendendo meno decisiva la sua componente tecnica.

All’incremento della durata delle partite corrisponde, logicamente, la diminuzione delle perdite di tempo (ora severamente punite ), da sempre armi degli allenatori per smorzare, nei minuti finali di gara, l’intensità agonistica, logorando, mentalmente e moralmente, un avversario in svantaggio e magari disilluso da un più o meno palese gap tecnico.

In questo modo, finalmente, anche organici inferiori, senza vedere intaccata la propria compattezza, possono riuscire a contendere ottimi risultati a grandi corazzate: è il caso di Frosinone Como 2 – 0.