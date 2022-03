L’allarme dalla Spagna: gli errori di Marc Marquez dimostrano che la spalla non è a posto

Ufficialmente ci è andato proprio per stare ancora meglio, potendo disporre di una struttura all’avanguardia per la fisioterapia e avendo così anche a minore distanza i medici che lo hanno in cura, ma secondo Lorenzo senior potrebbe esserci di più. “Lui, a 17 giri dalla fine, ha sbagliato ed è andato largo in frenata e poi è successo di nuovo a 6 giri dalla fine – ha spiegato - Non è un errore che abbiamo visto fare a Marquez quasi mai. Magari lo commetti in un momento in cui vuoi sorpassare e tu vai troppo oltre. Ma, seguendo come stava andando, andava come un martello, non bagarrava con nessuno e ha commesso comunque un errore. Ha perso tempo e poi, a sei giri dalla fine, lo ha fatto di nuovo. Penso che lì la sua spalla ceda ancora un po', questa è l'impressione che mi ha dato”.