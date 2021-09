Questo è un articolo su chi sarà il nuovo bomber italiano

Ma non è semplice ricoprire il ruolo del bomber. Per caratteristiche fisiche l’ex Genoa sembrerebbe il più adatto. Roberto Mancini ama l’attaccante di peso che protegge palla e fa spazio agli inserimenti degli esterni. Ed è proprio la giovane età di Gianluca Scamacca a giocare a suo favore. A soli 22 anni il ragazzo ha già un’importante gavetta alle spalle. Dopo l’esperienza in Olanda al PSV sembrava essere già pronto per la serie A. Non fu così e quindi, vista anche la giovane età decise di rilanciarsi e farsi le ossa in serie B. Dopo due stagioni le otto reti al Genova lo hanno rilanciato e convinto il Sassuolo a investire su di lui. Ma il tempo delle mele è ancora lontano. Perché al momento un centravanti più forte di Ciro Immobile non c’è, almeno fino ai prossimi Mondiali in Qatar. Quindi è giusto che giochi lui. Se però fino a qualche anno fa l’Italia era sprovvista di giovani “eredi” di Ciruzzo, almeno per il momento possiamo stare tranquilli. I già citati se matureranno senza avere fretta di crescere e pretesa di giocare, saranno degli innesti validissimi per la rosa che verrà. E poi attenzione, perché, forse l’erede di Ciro Immobile non è ancora nato, o meglio, è semi-sconosciuto. E gioca in serie B.