L’assurdo attacco a Valentino Rossi in un esposto: via ogni riferimento al 46 dai muri di Tavullia

La scelta è stata giustificata per una questione istituzionale, ma bisogna sottolineare che le insegne in questione non sono fisse e, di fatto, non stravolgono in maniera permanente e definitiva l’architettura delle mura e nemmeno l’aspetto. Tanto che a dirsi profondamente arrabbiati per quanto sta accadendo sono gli stessi abitanti di Tavullia che vedono in questa segnalazione solo l’espressione della frustrazione di chi odia Valentino Rossi e quello che è riuscito a fare anche per il nome della stessa Tavullia. “Senza di lui saremmo stati un paesino sperduto – ha detto un residente proprio al Corriere Adriatico – La gente non viene qui per le mura medievali”. E, soprattutto, le mura medievali sono ancora lì, senza alcun danno oltre quelli già provocati dal tempo che passa. La vicenda, insomma, ci pare assurda. E siamo sicuri che presto ci saranno novità.