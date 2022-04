La colpa è solo di Marc Marquez: la dura analisi dalla Spagna che scagiona Honda e Michelin

Errore umano, dunque, secondo Ricard Jovè che comunque ci tiene a precisare che la sua vuole essere solo una critica costruttiva. “Quando tornerà – ha concluso – dovrà cambiare atteggiamento. Ci sono momenti e momenti in cui rischiare. Sa che ci sono momenti per correre più rischi, e altri meno. E’ vero che lui è così e io da ex pilota non sono nemmeno all'altezza della scarpa di Marc Márquez. Nessuno qui ha il diritto di incolpare Marc per nulla, semmai se stesso. È l'unico che può incolpare se stesso se ha commesso un errore o meno, ma in ogni caso vedremo quando tornerà in che misura sarà toccato. Ora l'unica cosa che conta in tutto questo è il presente e il futuro. Penso che Marc debba ordinare le idee, guarire, prestare poca attenzione alle critiche che non sono costruttive e tornare a gestire il problema che ha un po' meglio. Il suo DNA è quello e nella gara in cui lo tira fuori, lo accetterò sempre e lo capirò. Ma in un Warm Up come quello, il tempo che ha fatto è stato molto veloce e lo ha fatto da un giro all'altro. E penso che si sarebbe potuto evitare. Spero che quando tornerà, in tal senso, riesca a gestire il suo istinto un po' meglio" .