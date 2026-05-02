La Ferrari spreca in qualifica nonostante gli aggiornamenti sulla SF-26, ma può vincere a Miami? “C’è ancora lavoro da fare, ma abbiamo il passo per tornare davanti”

Un venerdì chiuso nella maniera sbagliata, ma resta dell’ottimismo in vista del prosieguo di fine settimana nonostante i passi avanti degli avversari, su tutti i papaya: “Gli aggiornamenti sono andati bene, ma tutti hanno portato novità, per cui più o meno ci aspettavamo una situazione nella quale la Mercedes probabilmente è ancora la macchina da battere. McLaren ha fatto un gran passo avanti, ma credo che non abbia ottimizzato la prima parte di stagione; era sempre lì ma non ha messo tutto insieme”.

La SF-26 aggiornata conferma ottime doti di carico aerodinamico sui curvoni del primo settore, ma continua ad accumulare ritardo sui rettilinei, come sottolineato anche da Frederic Vasseur nell’analisi post qualifiche sempre a Sky Sport. Un gap strutturale che resterà fino all’arrivo del motore aggiornato grazie all’ADUO, con la necessità di massimizzare quello che si ha già a partire dalle qualifiche del sabato.

Partire davanti sarà fondamentale per una ragione ben precisa: il rettilineo verso curva 1 a Miami è il più corto dall’inizio di stagione, appena 170 metri, il che limita il vantaggio che le due SF-26 riescono solitamente a costruire al via. Se Ferrari parte da lontano, quindi, recuperare sarà più difficile del solito.