Il venerdì Sprint di Miami? La McLaren dà una sberla alla Ferrari, Kimi Antonelli a George Russell con un altro mezzo capolavoro. Ma tutto può (ancora) cambiare

In tanti si aspettavano la Ferrari davanti a tutti nel venerdì di Miami, e invece no. Perché al termine delle qualifiche Sprint in prima posizione non c’è né Charles Leclerc né Lewis Hamilton, ma Lando Norris. Una sorpresa? Non tanto, soprattutto perché Andrea Stella, team principal dei papaya, prima di tornare in pista era stato chiaro: “Avremo una MCL40 quasi completamente nuova”. E se l’obiettivo era fare un grosso step in avanti, questa prima giornata quel salto l’ha certificato. Buon ritmo nelle FP1, pole position nella prima qualifica del weekend. E poi, a Miami si è rivisto un Lando Norris in formato campione del mondo.

Veloce fin da subito e pronto a dare una svolta al proprio mondiale sulla stessa pista su cui, nel 2024, aveva conquistato la prima vittoria in F1 dando il via alla rincorsa McLaren per il titolo costruttori. E chissà che quest’anno non possa essere lo stesso. Intanto, però, i papaya danno una sberla alla Ferrari, soprattutto dopo il primo tempo di Leclerc in mattinata. Sotto la bandiera a scacchi il distacco sul monegasco, primo dei due Ferrari (4°), è pesante, quasi quattro decimi, e ancor peggio è il fatto che tra Lando e Charles si siano infilati anche Kimi Antonelli e Oscar Piastri.