La MotoGP apre il gas: ecco chi è la nuova direttrice marketing (soffiata a Red Bull)

Dovremo partire da questa base per abbattere ogni barriera verso un maggiore coinvolgimento. L'ecosistema dello sport è cresciuto in modo esponenziale, con tanti punti di accesso sia per i fan nuovi che per quelli già affermati, che si tratti di contenuti, canali social, merchandising o collaborazioni con i brand. Lavorare per massimizzare tutto questo per la MotoGP è una prospettiva davvero entusiasmante. Sarà un privilegio guidare il prossimo capitolo di crescita e successo della MotoGP unendomi a questo team eccezionale”.

Anche Carmelo Ezpeleta saluta l'arrivo in Dorna di Kelly Brittain con molto entusiasmo e grandi aspettative: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Kelly nella MotoGP; il marketing e la promozione sono la nostra priorità numero uno, nella realizzazione della nuova era di questo sport. I fan attuali e futuri saranno al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo certi che questo nuovo ruolo, con l'assunzione di un talento come quello di Kelly, offrirà risorse enormi”.

Niente stravolgimenti, quindi, ma la possibilità di sfruttare al meglio ciò che la MotoGP è già oggi in grado di offrire e accelerando ulteriormente l'incremento di pubblico che sta globalmente ottenendo.