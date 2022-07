La prima di Carlos e quel giorno a Macao con papà Sainz

Quanto l'avrà aspettata, papà Carlos, questa prima pole position in Formula 1 del figlio. Quante volte gli avrà detto di migliorarsi qui, là, in quello e quell'altro settore. Quante volte Carlito sarà stato deluso di non essere riuscito a mettere insieme i pezzi e portare a casa il giro perfetto. Ma a Silverstone, sotto una pioggia che sembrava gridare i nomi di Max Verstappen e Charles Leclerc, Carlos ha fatto tutto giusto. Ha guidato senza paura delle condizioni esterne, come nei Rally che l'hanno accompagnato per tutta la vita, e ha azzeccato il suo primo colpo, diventando il 104esimo pilota della storia della Formula 1 a ottenere una pole position.

E chissà se guardandolo lì, primo per la prima volta, papà Sainz avrà pensato a quella notte a Macao. Nel 2010, quando il figlio aveva soli 16 anni e fare bene in quella gara di Formula BMW era fondamentale, più che importante. Quando lo svegliò, munito di pila elettrica, alle 3 di notte per andare a controllare la pista insieme. Controllarono buche, tombini, punti di frenata, tratti pericolosi e possibili fonti di errore. Prepararono quel successo come Carlos sapeva fare, come aveva imparato in una vita intera passata in macchina lontano dalle piste, ma dentro le strade più diverse.

Vinse a Macao, il suo Carlito. E quella vittoria fu l'inizio di un viaggio verso la Formula 1, la Ferrari, il primo posto sotto la pioggia di Silverstone. Vinse a Macao e imparò qualcosa, qualcosa che si porta dentro ancora oggi e che c'è, anche lì, dentro il suo primo giro perfetto.