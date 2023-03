La rabbia di Pecco Bagnaia che attacca Marc Marquez nel sabato di Portimaõ: “Così non va bene”

Pecco realizza il tutto in solitaria, danzando senza riferimenti tra i ciechi saliscendi portoghesi e abbassando di tre decimi il riferimento, già notevole, di Jack Miller. Ecco che Bagnaia, a due minuti dalla bandiera a scacchi, appare irraggiungibile là, in pole provvisoria. Il ducatista decide ugualmente di proseguire; tiene il gas aperto sul rettilineo dei box e apre la gamba destra come un flap in atterraggio mentre frena, in discesa, per impostare curva 1. Dopo due curve transita davanti alla prima fotocellula, illuminando nuovamente di rosso la tabella dei tempi. Il ducatista sta ulteriormente migliorando il suo best, sta mettendo in piedi una qualifica da lacrime agli occhi. A quel punto le telecamere della regia internazionale tergiversano su Marc Marquez, Miguel Oliveira e Aliex Espargaró che si aspettano, passeggiando per la pista in piena traiettoria. Bagnaia solleva la capoccia dal cupolino, costretto ad abortire il giro. Un minuto più tardi e Marquez, in scia ad Enea Bastianini e al pilota del team RNF idolo di casa, spodesta la leadership di Bagnaia per soli 64 millesimi. L’otto volte campione del mondo infiamma la mattinata portoghese, interpretando magistralmente il ruolo del vecchio lupo di mare che sfrutta qualsiasi appiglio a sua disposizione per recuperare con l’astuzia ciò che gli viene sottratto dai limiti tecnici della Honda. Un appiglio che Bagnaia ritiene essere ai limiti del regolamento, riferendosi ad un nuovo gentlemen’s agreement secondo cui i piloti si impegnano a non aspettare una scia durante le fasi calde della qualifica (in Formula 1, al contrario, sono tutti d’accordo nel mantenere le proprie posizioni ed evitare sorpassi durante il giro di lancio). La MotoGP, tuttavia, resta selvaggia. Pecco è secondo, veloce come nessun altro, prontissimo per la Sprint Race. Eppure è arrabbiato, non gli va giù. Con il numero 1 sul cupolino sembra non volersi accontentare di nulla al di sotto della perfezione. Questo è l’inizio del 2023. È solo l’inizio.