La Williams dice addio a "Senna": "28 anni dopo è il momento di andare avanti"

Un ricordo, un segno di rispetto, che non ha mai abbandonato la squadra in tutti questi anni, nonostante l'assenza di Senna fosse ormai un fatto storico, più che di attualità. E quest'anno, nel corso della prima stagione di Formula 1 dopo la morte di Frank Williams, questo simbolo è stato rimosso dalla monoposto.

"Vogliamo andare avanti e proiettarci nel futuro - ha spiegato il team principal Jost Capito - Abbiamo una nuova macchina per una nuova era della Formula 1 e abbiamo anche rinnovato il nostro museo dove c’è una zona speciale dedicata ad Ayrton Senna. Dobbiamo però guardare avanti e non mostrare più ai piloti la “S” di Senna per ricordagli cosa è accaduto ogni volta che salgono in macchina. Ora la squadra deve voltare pagina, essere grati ad Ayrton e onorare la sua memoria nell'area dedicata nel museo".