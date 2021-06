Lewis, qui ci vogliono più fatti e meno parole. Lo dice anche Jean Todt

Ed è questo è il grande problema di Lewis Hamilton. Il motivo per cui, da monarca assoluto del suo sport, non scalda i cuori degli appassionati (tifosi esclusi, ovviamente) come dovrebbe. A Lando Norris basta sfoggiare un casco per sensibilizzare il pubblico al tema della salute mentale per far impazzire tutti, commossi dall'apertura mentale del giovane britannico. A Sebastian Vettel serve solo dare il pugno al suo "figlioccio" Mick Schumacher dopo una gara, o aiutarlo con la posizione del sedile, per far andare in brodo di giuggiole i tifosi più romantici. Mentre a Kimi Raikkonen non serve fare niente, ma proprio niente, per farsi amare così com'è.

Sembra invece che uno come Hamilton, attivo e impegnato in mille progetti e campagne di sensibilizzazione sociale, non riesca in quello che ad altri viene così naturale. A volte è solo questione di feeling, emozione che Lewis regala in pista - dov'è impossibile anche solo pensare di criticarne il talento - ma di cui è carente fuori.

C'è qualcosa che ci lega ai più grandi dello sport, ai nostri miti, ed è ciò che li rende vicini a noi. Simili, umani. Persone, e non personaggi.

Il britannico scrive post su Instagram dove "manda amore e serenità" a tutti, scende in piazza contro il razzismo, chiede che ci si inginocchi prima delle gare, parla di veganesimo e pubblica sui social video di macelli di animali per convincere il mondo intero che una dieta 100% vegana sia la soluzione ai nostri mali.

Ma poi quando la F1 annuncia che quest'anno si correrà in Arabia Saudita, certo non celebre per l'attenzione ai diritti umani, lui non dice nulla. E si presenta in Francia con degli stivali in pelle di vitello, scelta non proprio vegana. Mentre su Instagram scrive pipponi sulla body positivity sfoggiando immagini a dorso nudo con un fisico da copertina.