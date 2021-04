Marc Marquez ha davvero rischiato di dover dire basta: "Non sarei mai riuscito a perdonarmi"

Ha davvero rischiato di giocarsi la carriera. Lo abbiamo pensato tutti, ma nessuno l’ha detto mai veramente e tutti si sono ben guardati dal non utilizzare il condizionale. Così lo ha fatto lui: Marc Marquez. Nella recente intervista ad AS, infatti, l’otto volte campione del mondo è stato esplicito e non c’ha girato affatto intorno: “Con l’infortunio di Jerez poteva finire tutto, avrei maledetto quella caduta per il resto dei miei giorni e non mi sarei mai perdonato perché correre in moto è la mia vita”. In questa frase, più che nelle lacrime viste nel box di Portimao, c’è la consapevolezza, cruda e reale, che rivedere Marc Marquez tra i cordoli è stato un mezzo miracolo. Non solo non era scontato, ma era più che difficile. Perché l’infortunio è stato serio e, probabilmente, anche perché quello che abbiamo saputo non corrisponde con tutto quello che realmente è successo. Ma è passato e va bene così.

Perché adesso il 93 è rientrato, a quanto pare anche oltre le aspettative, grazie alla medicina, alla scienza, ma anche ad una forza di volontà che non si è placata davanti alla consapevolezza che ci sarebbe stato da soffrire e che, dopo otto titoli mondiali, avrebbe anche potuto non valerne la pena. “Il momento perfetto per ritirarsi è quando un pilota lo vuole, non quando un infortunio lo costringe a smettere - ha poi detto Marc Marquez a Marca - Ma ora sono felice di essere di nuovo in sella. Sono felice”. Lo ripete. Come una ulteriore conferma, quindi, che le possibilità di non tornare erano tante, forse più alte di quelle che, almeno dopo il secondo intervento, potevano essere quelle di rivederlo in mezzo alla mischia.