Melandri e Valsecchi show: “Bagnaia? Nel 2022 sarà battaglia con Marquez e con un outsider”. E quelle birre con Michael Jordan…

Sulla caduta di Bagnaia, nello stesso punto dov’era caduto Jack Miller nei primi giri: “Valentino – sottolinea Valsecchi – gli ha un po’ tirato le orecchie nel post-gara quando ha saputo che la scelta dell’anteriore della Ducati ufficiale era stata sulla dura”.

“A oggi – replica Melandri – anch’io avrei evitato venti cappelle. È vero che l’esperienza di Valentino è enorme, però è vero che la Ducati è un’altra moto. Tu non puoi sapere quella moto come reagisce. Se ha l’1% in più di carico sull’anteriore ci sta che vada con una gomma più dura. Se magari avesse vinto avrebbe fatto la genialata. Non è che è caduto per la gomma secondo me, perché sennò non sarebbe andato forte così fino a quel punto lì. È sempre un equilibrio, un pelo, un prendersi, non lo sai. Alla fine lui ha fatto una gara a tutta, perché girava a record della pista, Marquez è un cagnaccio ed era lì. Doveva far sì, non poteva sicuramente accontentarsi”.

“Vero, però – dice Valsecchi – vederlo in terra mi è dispiaciuto tanto alla fine. Sai, son quelle gare che dopo le riguardi e ci ripensi e dici «a due giri dalla fine potevo anche stare un pochino più tranquillo e non tentare l’allungo e finire il secondo, andavo al mondiale alla prossima gara». Tutti ragionamenti facili da fare dopo”.

“Sai per quante notti – concorda Melandri – per anni lui ci penserà. […] Però d’altronde doveva provarci. Se doveva fare quinto o quarto, io dico che a me è piaciuto così Pecco. Perché devi provarci. Quindi esperienza per il prossimo anno”.

In Moto 2: “Fernandez – per Valsecchi – ha fatto una gara stratosferica, come ha rimontato all’inizio. Appena arrivato in testa, pom, è caduto”

“Poi – si inserisce Melandri – ha fatto una caduta praticamente a moto dritta. La curva della Quercia è bastardissima. Si è alzato e non capiva perché era caduto. Adesso in campionato si fa dura, però può succedere di tutto ancora. In due gare può succedere, ma si fa dura”.

“E il suo compagno di squadra – sottolinea Valsecchi – ha corso clamorosamente male e si ritrova in testa al mondiale con un sacco di vantaggio”.

“Però io dico ancora Fernandez. Tanto ormai gioca il jolly, non ha nulla da perdere e va. A Portimao ha vinto in Moto 3 l’anno scorso, andrà come una ventola”.

Quest’anno in MotoGp titolo a Quartararo. Ma il prossimo? “Sarà un campionato tosto, perché Marquez vincendo qui ha dimostrato che sta tornando quello vero, perché questa pista per lui era la peggiore. E poi secondo me il prossimo anno Mir e la Suzuki tornano, perché un anno così un po’ del cavolo ti fa proprio svoltare”

Melandri su Pol Espargaro: “Che sfiga. Ha fatto la sua gara migliore dell’anno se non della vita quando vince Marquez, vince il mondiale Quartararo, fan la festa a Valentino e quindi non l’ha cagato nessuno”.

“Era demoralizzatissimo per questo. Ha detto – conferma Valsecchi – «Il mio periodo più bello per me da due anni a questa parte, me ne accorgo solo io»”.

E Bastianini? Diventerà un top rider? È già al secondo podio: “Mi sembra già un bel top rider. Il prossimo anno avrà la moto 2021. Purtroppo non avrà la 2022, ma mi aspetto che tra la 2021 e la 2022 cambi poco, mentre tra la 2019 e la 2021 cambia tanto. […] Secondo me con la 2021 potrà già fare molto bene”.

Quanto a Vinales… “Me lo aspettavo molto molto meglio – dice Valsecchi – devo essere sincero”.

“In gara è andato forte – commenta Melandri – è stato anche il più veloce in pista qualche volta, però non ha convinto ancora, c’è qualcosa che non va. Speriamo che non perda la calma e riesca a trovare qualcosa. Da rivedere. Speriamo che a Valencia in casa possa tirare fuori qualcosa di buono almeno per il prossimo anno”.