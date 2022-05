Mentre la FIA pensa a mutande e gioielli, i piloti denunciano la situazione sicurezza a Miami: "Va fatto qualcosa"

Sembra esserci un problema di priorità e coerenza, nella Formula 1 di oggi. Una Formula 1 di enorme successo che attira tifosi e appassionati, anche giovanissimi, da ogni angolo del mondo. Una Formula 1 che gode della nuova passione, sbocciata oltreoceano dopo anni di disinteresse americano, e che proprio per questo debutta a Miami nel fine settimana in corso, aprendo uno spiraglio che - dopo Austin - sarà completato il prossimo anno con la terza tappa made in USA della Formula 1, questa volta a Las Vegas.

Un campionato vincente e pieno di successi quindi quello di questa F1 che però, quando si tratta di coerenza, ancora fatica a trovare il proprio senso. Perché mentre a Miami si festeggia lo sfarzo, il divertimento e la bellezza della Florida, dentro il paesone del paddock i piloti sono in rivolta: Lewis Hamilton si presenta in conferenza stampa con decine di gioielli per protestare contro la regola della FIA di vietare ai piloti di indossarli in pista, Sebastian Vettel scorrazza in pit lane con le mutande sopra la tuta, indignato per la clausola nel regolamento della Federazione che vieta ai piloti di portare intimo firmato sotto gli abiti da corsa, portando così la FIA ad avere l'autorizzazione sul controllo dell'intimo dei protagonisti della griglia prima di ogni evento sportivo.

E mentre la Federazione pensa a mutande e gioielli, i piloti si indignano per le condizioni di sicurezza della nuova pista di Miami, chiedendo l'intervento degli addetti per non rischiare là dove è inutile e non necessario. A parlare per primo, dopo l'incidente nelle prove libere di venerdì, è stato Carlos Sainz: "L'impatto è stato un po' più forte rispetto a quanto fosse normale" ha spiegato lo spagnolo della Ferrari che, subito dopo lo schianto, ha sentito un forte dolore al collo.