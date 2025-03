MotoGP 2025 vs MotoGP 2024, le classifiche svelano amare verità: disastro KTM, crisi Yamaha e Honda vera “anti Ducati” (grazie alla centralina di Ogura)

Discorso diverso, invece, è da fare per KTM e Yamaha. Gli austriaci nel 2024, prima del terzo fine settimana di gara, erano saldamente la seconda forza del campionato con un distacco da Ducati di “soli” 21 punti. Oggi, invece, la classifica vede la KTM al quarto posto (su cinque) e con 22 punti: 28 in meno rispetto alla passata stagione. E’ chiaro che, nonostante quattro piloti considerati tutti top rider, la crisi in cui KTM è piombata sta pesando moltissimo anche sui risultati in MotoGP, con il prototipo 2025 della RC16 che si è anche portato dietro gli stessi problemi della passata stagione in merito all’anomalo consumo delle gomme. Quello di KTM è il segno meno più importante confrontando la classifica costruttori dell’anno scorso con quella di quest’anno, ma a non passarsela per niente bene è anche Yamaha. Il marchio di Iwata è ultimo con soli 13 punti, ma ne ha persi solo 2 rispetto alla partenza della scorsa stagione, quando ultima, però, era la Honda. E’ il segnale che la crisi Yamaha è tutt’altro che alle spalle e spiega anche il nervosismo mostrato dopo l’Argentina da Fabio Quartararo. “Sapevo – ha detto dopo essere tornato da Termas de Rio Hondo - che non saremmo stati in grado di lottare con i primi, ma non fino a questo punto. Quest'inverno pensavo che avessimo fatto un passo avanti, ma temo che mi sbagliavo”.

CLASSIFICA 2025: Ducati – 74; Honda – 26; Aprilia – 22; KTM – 22; Yamaha – 13. CLASSIFICA 2024: Ducati – 71; KTM – 50; Aprilia – 35; Yamaha – 15; Honda – 8.