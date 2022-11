Motomondiale: ecco la top5 di quelli che hanno vinto tanto senza vincere un ca**o!

Quarta piazza per Randy Mamola. L’americano è salito sul gradino più alto del podio per 13 volte, così come Andrea Iannone (ma quasi tutte in 500), guadagnandosi l’appellativo di “eterno secondo”. Erano gli anni di piloti dal talento assoluto e per Mamola, complice anche uno stile di guida un po’ troppo irruento, non è rimasto molto da fare se non accontentarsi del poco spazio che c’era. Non abbastanza per conquistare un titolo mondiale, ma abbastanza per affermarsi per ben 4 volte come vicecampione del mondo.