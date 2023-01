I giovani che crescono in alcune grandi città come Roma, o Napoli, e non solo, osannati, e idolatrati, possono realmente diventare come “Zaniola” e dico Zaniola perché -al netto del fatto che come ci ha ricordato Nicolò stesso attraverso i suoi social, la vita non solo nel calcio è spesso ingiusta e questo fa molto male - un calciatore dovrebbe essere più educato e maturo se rappresenta una società, e non può comportarsi come una donna Erinni che cerca vendetta fuori di senno;

sei un calciatore non una moglie cornificata, anche meno caro Zaniolo, capisco l’insofferenza ma fai un corso di formazione e gestione della rabbia, fino a prova contraria sei un professionista non puoi cagare fuori dal vaso se non vuoi pagarne le conseguenze. A Zaniolo farebbe un gran bene un bel bagno di umiltà in Premier league, ridimensionare l’impatto della celebrità sul pubblico tipico della Capitale, a favore di una normalizzazione del suo nome in un posto del mondo del calcio che ha ospitato nomi ben più altisonanti del suo, ma a dirla tutta Nicolò Zaniolo per come ha giocato in questi anni alla Roma, ha dimostrato che al massimo può ambire a club di terza fascia, altro che big d'Europa. Se lo Special One ha acconsentito alla sua cessione, vuol dire che per il calciatore è iniziata la parabola discendente… ma se vuole può aiutare noi napoletani intanto con una bella grattata di palle contro mister Mourinho e la sua dichiarazione sull’Innominato già vinto meritatamente, che ha fatto venire l’orticaria ai più scaramantici. Poi se vuole, può continuarlo a fare fino alla fine del campionato, visto che non credo sarà impegnatissimo fino a giugno, può grattarsi le palle come gesto apotropaico anti Mourinho… Un “pallame” giovane e pallido come il suo farà molto bene al mio Napoli, se lo grattasse forte, e se vuole può pure inviarmi qualche foto per un giudizio “pallifero”, potrei consigliargli direzione e intensità della grattata affinché l’intercessione scaramantica possa dare il miglior risultato possibile. Su dai, Forza Zaniolo, ma soprattutto Forza Napoli!