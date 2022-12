Il motivo? Lo si può leggere nella filigrana delle parole del ministro dello sport, Andrea Abodi: “La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall’altra parte”, dice Abodi, il quale aggiunge che “probabilmente la Juventus non è l'unica” ed è il momento “di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale”. Abodi ha anche proseguito sostenendo che “ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta ed altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme”, ma gli stessi protagonisti del mondo del calcio sono i primi a sapere che, al di là dell’immagine proiettata, “quelli che si comportano in maniera estremamente corretta” spesso, semplicemente, non sono stati beccati. Ma la questione non è solo che lo fanno tutti, è più raffinata: è che a tutti va bene così.

Cosa significhi “mettere ordine” non è molto chiaro, per un mondo, quello del calcio, che vive da anni di situazioni borderline ben conosciute e tuttavia accettate dalla federazione. Fra plusvalenze discutibili (ma lo scoglio è sempre l’intuitu personae, tenuto presente che servono sempre almeno due club e che la giustizia sportiva si è spesso arenata in merito), operazioni di finanza creativa, doping amministrativo, situazioni consentite ma limite come le multiproprietà (per esempio il caso dei frequenti andirivieni di calciatori sull’asse Udinese-Watford, con rivalutazioni assai significative dei valori dei calciatori e dunque effetti benefici sui bilanci), persino sponsor che compaiono e spariscono a seconda delle necessità (qui un interessante articolo di Affari Italiani ), per “mettere ordine” sarebbe necessario azzerare totalmente il sistema, aspetto impossibile, che (al di là delle belle parole d’intento) non conviene neppure alle istituzioni calcistiche e che finirà per rendere parziale, e per questo contestabile, qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva.