Non solo Pecco Bagnaia: Hamilton, Alesi e tutti i piloti di F1 che hanno perso la patente (e perché)

Episodio simile nel 2015 per l'ex pilota di Formula 1, Jean Alesi, che si è visto togliere la patente in Germania per eccesso di velocità.

Il francese ex Ferrari, che si stava recando da Avignone a Hockenheim per un test del figlio, stava guidando a oltre 140 km/h su una strada dove il limite consentito era di 80 km/h.

La polizia stradale, una volta ricevuta la comunicazione dalla centrale, ha fermato Alesi che si è visto sospendere la patente per due mesi. per di più, l’ex ferrarista ha dovuto pagare una multa di 1000 euro per aver superato il limite di velocità di 60 chilometri orari.

Già nel 2003, il francese venne fermato su una strada svizzera mentre guidava a 181 km/h dove il limite era di 130, pagando una multa di 750 euro.