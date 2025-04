Oh Marc, tutto ok a Jerez? “Inizio nel casino”: è un insolito Marquez nonostante il solito salvataggio. Ma è “solo” venerdì

E’ una di quelle cose che si dicono, ma è chiaro che Marc Marquez non ci crede neanche un po’. Ma è anche il segno di un feeling non pienamente trovato con la Desmosedici al di là delle piccole sbavature viste in pista, con Marc Marquez che poi spiega: “non ho guidato male, ma qui è tutto molto più stretto e sui circuiti europei, fare la differenza è molto più difficile. Essere davanti in tutti i turni non è il mio obiettivo, chi ha dominato gli ultimi mondiali non è stato davanti ogni turno: conta essere nei primi tre in qualifica”. L’obiettivo, quindi, per Marc Marquez è segnato. E pure annunciato. E chi ha visto un declino a Jerez forse non ha tenuto conto che è solo venerdì e che è stato un venerdì pieno di noie. “Non ci siamo solo Alex e io –ha poi aggiunto – ci sono anche Pecco e Morbidelli: vedremo domani come andrà. Oggi ho avuto problemi con la prima moto e pure con l’altra. Quando, questa mattina, sono rientrato al box, vedevo che qualcosa non stava funzionando e sì, mentre cercavo di chiedermi cosa stava succedendo, sono passato davanti al mio box finendo per fermarmi davanti a quello di Gresini. Ero concentrato sul problema e non mi sono reso conto”.

Cose che capitano e che alla fine regalano pure sorrisi, con Marquez che ci ha anche scherzato sopra: “non male per lo show”. Ma che ne ha approfittato pure per ribadire che il Marc di oggi è totalmente un altro rispetto al passato: “Questa mattina quando ho avuto quel problema mi sono fermato per capire bene, ma in altri tempi non lo avrei fatto e avrei continuato”. In altri tempi, probabilmente, sarebbe stato anche a impazzire per capire come rimettersi davanti a tutti, oggi, invece, ha solo pazientato. Provando a spiegare prima di tutto a se stesso che per questo Marc Marquez c’è ancora domani. Soprattutto su un circuito che si chiama Jerez e che ricorda tanto, probabilmente troppo, quello che il vecchio Marc ha dovuto passare.